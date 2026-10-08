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    На дороге Сиязань-Мешриф-Галаалты строится новый мост

    Инфраструктура
    • 08 октября, 2026
    • 20:43
    На дороге Сиязань-Мешриф-Галаалты строится новый мост

    В Сиязаньском районе Азербайджана на автомобильных дорогах ведется строительство двух новых мостов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

    По данным Госагентства, на 4,8-м километре трассы Сиязань-Даг Гушчу-Эрзикуш на месте разрушенного селями водопропускного сооружения начато строительство моста с металлической конструкцией.

    Наряду с этим, на 11-м километре дороги Сиязань-Мешриф-Галаалты продолжается строительство нового моста вместо старого, который пришел в аварийное состояние.

    "Основные цели проводимых работ - обеспечение устойчивости и безопасности дорожного полотна, а также бесперебойного движения транспорта. Работы выполняются на основании соответствующего Распоряжения президента Азербайджана", - отметили в ГААДА.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) строительство моста Дорога Сиязань–Мешриф
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    AAYDA: Siyəzən-Məşrif-Qalaaltı yolunda qəzalı körpünün əvəzinə yeni körpü tikilir
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