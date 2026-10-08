На дороге Сиязань-Мешриф-Галаалты строится новый мост

В Сиязаньском районе Азербайджана на автомобильных дорогах ведется строительство двух новых мостов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным Госагентства, на 4,8-м километре трассы Сиязань-Даг Гушчу-Эрзикуш на месте разрушенного селями водопропускного сооружения начато строительство моста с металлической конструкцией.

Наряду с этим, на 11-м километре дороги Сиязань-Мешриф-Галаалты продолжается строительство нового моста вместо старого, который пришел в аварийное состояние.

"Основные цели проводимых работ - обеспечение устойчивости и безопасности дорожного полотна, а также бесперебойного движения транспорта. Работы выполняются на основании соответствующего Распоряжения президента Азербайджана", - отметили в ГААДА.