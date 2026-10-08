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    Мадуро и его жене в США предъявипли новые обвинения в пытках оппонентов

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 20:51
    Мадуро и его жене в США предъявипли новые обвинения в пытках оппонентов

    Отстраненному от власти президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в США предъявлено дополнительное уголовное обвинение в США в связи с обвинениями в пытках политических оппонентов с целью удержания власти в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские медиа.

    Они ссылаются на свидетельства обвинения, по которым, в частности, сотрудники управления военной контрразведки Венесуэлы допрашивали одного сотрудника, подвергая его пыткам и воздействию электрического тока около 20 раз.

    Адвокаты Мадуро и Флорес никак не прокомментировали эти публикации.

    Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

    Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

    Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.

    Позднее Трамп заявил о том, что Мадуро могут быть предъявлены новые обвинения.

    Николас Мадуро Дональд Трамп Силия Форес Соединенные Штаты Америки (США) Венесуэла
    ABŞ-də Maduro və həyat yoldaşına müxalifətçilərə işgəncə verilməsilə bağlı yeni ittihamlar irəli sürülüb
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