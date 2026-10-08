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    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 21:00
    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе

    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии в Марнеули представил новую учебную программу.

    Как сообщает грузинское бюро Report, глава центра и директор Азербайджанского дома Махаббат Иманов представил на мероприятии информацию о деятельности центра и целях нового проекта.

    Так, в рамках новой программы в Марнеули будет преподаваться ментальная арифметика.

    "К учебному процессу привлечены квалифицированные и опытные преподаватели. На занятиях будут использоваться сенсорные доски, современные технологии, интерактивные игры и специальные учебные материалы", - отметил он.

    Цель нового проекта - расширить современные образовательные возможности в городе, поддерживать развитие учащихся и абитуриентов, а также профессиональной деятельности учителей.

    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе
    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе
    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе

    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии Марнеули Азербайджанский дом
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