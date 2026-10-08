Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе
- 08 октября, 2026
- 21:00
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Интеграционный центр азербайджанцев Грузии в Марнеули представил новую учебную программу.
Как сообщает грузинское бюро Report, глава центра и директор Азербайджанского дома Махаббат Иманов представил на мероприятии информацию о деятельности центра и целях нового проекта.
Так, в рамках новой программы в Марнеули будет преподаваться ментальная арифметика.
"К учебному процессу привлечены квалифицированные и опытные преподаватели. На занятиях будут использоваться сенсорные доски, современные технологии, интерактивные игры и специальные учебные материалы", - отметил он.
Цель нового проекта - расширить современные образовательные возможности в городе, поддерживать развитие учащихся и абитуриентов, а также профессиональной деятельности учителей.