İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    GAİM-də yeni tədris mərhələsinə start verilib

    Elm və təhsil
    • 08 oktyabr, 2026
    • 20:32
    GAİM-də yeni tədris mərhələsinə start verilib

    Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzində (GAİM) yeni tədris fəaliyyətinin açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan Evinin və GAİM-in direktoru Məhəbbət İmanov tədbir iştirakçılarını salamlayaraq mərkəzin fəaliyyəti və yeni layihənin məqsədləri barədə məlumat verib.

    Belə ki, layihə çərçivəsində Marneulidə ilk dəfə GAİM-də mental arifmetika tədris olunacaq:

    "Yeni tədris proqramı məktəb şagirdləri ilə yanaşı, məktəbəqədər yaşlı uşaqları, abituriyentləri və müəllimləri də əhatə edir. Proqram çərçivəsində Azərbaycan və gürcü sektorları üzrə tədris, məktəbəqədər hazırlıq və milli imtahanlara hazırlıq, gürcü və ingilis dillərinin tədrisi, fərdi yanaşmaya ehtiyacı olan uşaqlarla iş və psixoloji dəstək xidmətləri təqdim olunacaq.

    Tədris prosesinə ixtisaslı və təcrübəli müəllimlər cəlb edilib. Dərslərdə sensor lövhələrdən, müasir texnologiyalardan, interaktiv oyunlardan və xüsusi hazırlanmış tədris resurslarından istifadə olunacaq".

    Yeni layihənin məqsədi Marneulidə müasir təhsil imkanlarını genişləndirmək, şagird və abituriyentlərin inkişafına, eləcə də müəllimlərin peşəkar fəaliyyətinə dəstək göstərməkdir.

    GAİM-də yeni tədris mərhələsinə start verilib
    GAİM-də yeni tədris mərhələsinə start verilib
    GAİM-də yeni tədris mərhələsinə start verilib

    Gürcüstan azərbaycanlıları Yeni təmayül tədris modeli Gürcüstan
    Foto
    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:40

    ABŞ-də "Isaias" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    03:11

    "Türk dünyası dialoqları"nın beşinci müzakirəsi Şimali Kiprdə keçiriləcək

    Region
    02:36

    Ər-Riyad hava limanına hücumlarda 12 nəfər həlak olub, 300-dən çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:09

    Portuqaliya Futbol Federasiyası Ronaldunun noyabrda milli komandaya qayıdacağına ümid edir

    Futbol
    01:45

    Yer kürəsində son üç ayın ən güclü maqnit qasırğası müşahidə olunur

    Ekologiya
    01:16

    ABŞ-də qasırğa fonunda ehtiyatdan 4 milyon barelədək neftin buraxılmasına icazə verilib

    Digər ölkələr
    00:44

    "Euronews": Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi

    Media
    00:17

    Rubio və Moteqi Okinavada ABŞ dəniz piyadasının həbsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti