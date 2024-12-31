В Казахстане сочинили песню в память о погибших при крушении самолета AZAL близ Актау

Казахстанцы представали песню "Теңіз-жүрек" ("Море сердца") в память о жертвах трагической авиакатастрофы близ Актау.

Казахстанцы представили песню "Теңіз-жүрек" ("Море сердца") в память о жертвах трагической авиакатастрофы близ Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Композиция, исполненная на казахском и азербайджанском языках, стала символом единства и искренней дружбы между народами.

"Мы близнецы одного гнезда. У нас общая морская гладь. Мы очень тепло относимся друг к другу. В поисках друг друга, есть ли то, что вместе мы не видели? Радость и печаль разделяем с вами", – звучат проникновенные строки песни.

Музыку для композиции написал Ренат Гайсин, который сам и исполнил песню на слова Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани.