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В Казахстане сочинили песню в память о погибших при крушении самолета AZAL близ Актау

В Казахстане сочинили песню в память о погибших при крушении самолета AZAL близ Актау Казахстанцы представали песню "Теңіз-жүрек" ("Море сердца") в память о жертвах трагической авиакатастрофы близ Актау.
Происшествия
31 декабря 2024 г. 14:32
В Казахстане сочинили песню в память о погибших при крушении самолета AZAL близ Актау

Казахстанцы представили песню "Теңіз-жүрек" ("Море сердца") в память о жертвах трагической авиакатастрофы близ Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Композиция, исполненная на казахском и азербайджанском языках, стала символом единства и искренней дружбы между народами.

"Мы близнецы одного гнезда. У нас общая морская гладь. Мы очень тепло относимся друг к другу. В поисках друг друга, есть ли то, что вместе мы не видели? Радость и печаль разделяем с вами", – звучат проникновенные строки песни.

Музыку для композиции написал Ренат Гайсин, который сам и исполнил песню на слова Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsinə mahnı bəstələnib
Версия на английском языке Kazakh musicians honor AZAL plane crash victims with touching bilingual song

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