​В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве 16-летней давности из Азербайджана

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Полицейские Казахстана задержали мужчину, который в течение 16 лет находился в межгосударственном розыске за убийство, сообщает Report со ссылкой на Today.kz.

Сообщается, что 34-летний гражданин Азербайджана находился в розыске за совершение убийства с 1999 года. Как следует из материалов розыскного дела азербайджанских следователей, житель города Гянджа вместе со своим отцом на 285 километре шоссе Баку-Газах совершил убийство мужчины, похитил находящиеся при нем денежные средства и скрылся.

В апреле этого года сотрудники Управления криминальной полиции ДВД Северо-Казахстанской области, получив информацию от иностранных коллег, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведенной работы полицейские установили место проживания разыскиваемого – одно из общежитий Петропавловска. В данное время мужчина задержан и водворен в следственный изолятор, в ближайшее время он будет экстрадирован. В ходе опроса задержанного установлено, что его отец умер в 2003 году.