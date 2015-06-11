​В Казахстане огласили приговор четверым азербайджанским рыбакам за нарушение границы

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Казахстане огласили приговор четверым гражданам Азербайджана за нарушение границы.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, суд признал граждан Азербайджана виновными в нарушении границы и приговорил их к лишению свободы сроком на 9 месяцев с выдворением за пределы Казахстана сроком на 5 лет.

Четверо азербайджанских рыбаков 10 февраля 2015 года вышли в Каспийское море с причала Пираллахи на плавательном средстве типа "Байда" и двинулись в направлении водной границы Казахстана. При себе они не имели ни документов, ни соответствующего разрешения.

После их задержания было проведено следствие и дело передано в суд.