О нас

В Казахстане горит здание молочного комбината

В Казахстане горит здание молочного комбината В Казахстане в городе Уральск на улице Айталиева на территории молочного комбината произошло возгорание одноэтажного отдельно стоящего здания для копчения продуктов.
Происшествия
5 августа 2025 г. 16:04
В Казахстане горит здание молочного комбината

В казахстанском городе Уральск на территории молочного комбината по улице Айталиева произошёл крупный пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании, предназначенном для копчения продуктов.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям страны, спасатели работают по повышенному рангу вызова.

На месте задействованы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

По информации МЧС, возгорание охватило кровлю двух цехов: в одном находилось холодильное оборудование с готовой продукцией, во втором - оборудование для производства мороженого. Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила около 3000 квадратных метров. Тушение осложнено сильным ветром.

Пожар локализован, работы по полной ликвидации продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi