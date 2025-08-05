В Казахстане горит здание молочного комбината

В Казахстане в городе Уральск на улице Айталиева на территории молочного комбината произошло возгорание одноэтажного отдельно стоящего здания для копчения продуктов.

В казахстанском городе Уральск на территории молочного комбината по улице Айталиева произошёл крупный пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании, предназначенном для копчения продуктов.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям страны, спасатели работают по повышенному рангу вызова.

На месте задействованы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

По информации МЧС, возгорание охватило кровлю двух цехов: в одном находилось холодильное оборудование с готовой продукцией, во втором - оборудование для производства мороженого. Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила около 3000 квадратных метров. Тушение осложнено сильным ветром.

Пожар локализован, работы по полной ликвидации продолжаются.