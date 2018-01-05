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    В Каспийском море произошло землетрясение

    В прибрежных населенных пунктах толчки ощущались силой до 3 баллов

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

    По предварительной информации, подземные толчки ощущались в 18:54 в Каспийском море в 24 км северней Нардарана.

    В прибрежных населенных пунктах толчки магнитудой 2.7, глубиной 5 км ощущались силой до 3 баллов.

    Землетрясение ощущалось и в городе Сумгайыт. Жители домов покинули квартиры.

    Подземные толчки продолжались 5 секунд. 

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