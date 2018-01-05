Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

По предварительной информации, подземные толчки ощущались в 18:54 в Каспийском море в 24 км северней Нардарана.

В прибрежных населенных пунктах толчки магнитудой 2.7, глубиной 5 км ощущались силой до 3 баллов.

Землетрясение ощущалось и в городе Сумгайыт. Жители домов покинули квартиры.

Подземные толчки продолжались 5 секунд.