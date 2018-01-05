Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
По предварительной информации, подземные толчки ощущались в 18:54 в Каспийском море в 24 км северней Нардарана.
В прибрежных населенных пунктах толчки магнитудой 2.7, глубиной 5 км ощущались силой до 3 баллов.
Землетрясение ощущалось и в городе Сумгайыт. Жители домов покинули квартиры.
Подземные толчки продолжались 5 секунд.
Valeh DadaşovАвтор новости
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