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В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение.
Происшествия
18 февраля 2024 г. 13:06
В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Бюро по изучению землетрясений.

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