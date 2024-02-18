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В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Происшествия
18 февраля 2024 г.
13:06
https://static.report.az/photo/7fe48db7-d8d0-3f15-9a93-08b45070859a.jpg
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом
Report
сообщили в Бюро по изучению землетрясений.
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Отдел Новостей
Отдел Новостей
Report.az
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Версия на азербайджанском языке
Xəzər dənizində zəlzələ olub
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