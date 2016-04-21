В Каспийском море произошли три последовательных землетрясения

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.

Об этом Report сообщили из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По предварительным данным, 20 апреля в 19:00 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение.

Толчки не ощущались.

Магнитуда землетрясения составила 3.1, глубина - 46 км.

Отметим, что подземные толчки также были зафиксированы 19 апреля в 02:46 и 20 апреля в 00:22.