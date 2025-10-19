Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Происшествия
    • 19 октября, 2025
    • 14:22
    В канале Самур-Абшерон утонул человек

    В водном канале Самур-Абшерон утонул человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

    Согласно информации, на службу "112" ведомства поступил вызов, что один человек утонул на участке канала Самур-Абшеронв в селе Алыджыгышлаг Хачмазского района.

    К поискам утопленника привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    Samur-Abşeron su kanalında bir nəfər batıb

    Лента новостей