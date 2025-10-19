В канале Самур-Абшерон утонул человек

В водном канале Самур-Абшерон утонул человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, на службу "112" ведомства поступил вызов, что один человек утонул на участке канала Самур-Абшеронв в селе Алыджыгышлаг Хачмазского района.

К поискам утопленника привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.