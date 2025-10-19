В канале Самур-Абшерон утонул человек
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 14:22
В водном канале Самур-Абшерон утонул человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.
Согласно информации, на службу "112" ведомства поступил вызов, что один человек утонул на участке канала Самур-Абшеронв в селе Алыджыгышлаг Хачмазского района.
К поискам утопленника привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
