Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии

Посольства Хорватии, Франции и Словакии в Баку поделились публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, об этом сообщается в социальных сетях дипломатических миссий.

В публикации посольства Франции отмечается: "Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память жертв Ходжалы".

В публикации посольства Хорватии говорится: "Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв Ходжалинского геноцида и выражаем соболезнования потерявшим близких в ту трагическую ночь".

Посольство Словакии в Баку также выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.