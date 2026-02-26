Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии
Посольства Хорватии, Франции и Словакии в Баку поделились публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.
Как передает Report, об этом сообщается в социальных сетях дипломатических миссий.
В публикации посольства Франции отмечается: "Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память жертв Ходжалы".
В публикации посольства Хорватии говорится: "Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв Ходжалинского геноцида и выражаем соболезнования потерявшим близких в ту трагическую ночь".
Посольство Словакии в Баку также выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.
