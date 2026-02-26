Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 12:02
    Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Посольства Хорватии, Франции и Словакии в Баку поделились публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

    Как передает Report, об этом сообщается в социальных сетях дипломатических миссий.

    В публикации посольства Франции отмечается: "Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память жертв Ходжалы".

    В публикации посольства Хорватии говорится: "Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв Ходжалинского геноцида и выражаем соболезнования потерявшим близких в ту трагическую ночь".

    Посольство Словакии в Баку также выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

    Хорватия Словакия Франция Ходжалинский геноцид

    Последние новости

    12:10

    Пятеро обвиняемых в Ходжалинском геноциде понесли наказание в Азербайджане

    Происшествия
    12:02

    Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    11:58

    Бироль Акгюн: Ходжалинская трагедия - пятно на совести человечества

    В регионе
    11:57

    В Женеве стартовал третий раунд переговоров между США и Ираном

    В регионе
    11:55

    Чингиз Гусейнзаде: Замена олимпийских наград началась с борцов сборной Азербайджана

    Индивидуальные
    11:40

    Представители газовой отрасли Словакии примут участие в заседании по ЮГК в Баку

    Энергетика
    11:36
    Фото

    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    11:36

    Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

    Здоровье
    11:26

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    Лента новостей