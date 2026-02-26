Xorvatiya, Fransa və Slovakiya səfirlikləri Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edib
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 12:19
Xorvatiya, Fransa və Slovakiyanın Bakıdakı səfirlikləri Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyaların sosial şəbəkələrdəki hesabında bildirilib.
Fransanın səfirliyinin paylaşımında qeyd olunub: "Bu gün biz Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad edirik".
Xorvatiyanın səfirliyinin paylaşımında bildirilib: "Bu gün biz dərin kədər hissi ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarını xatırlayırıq və o faciəli gecədə yaxınlarını itirənlərə başsağlığı veririk".
Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi də Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.
