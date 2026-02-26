İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Xorvatiya, Fransa və Slovakiya səfirlikləri Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xorvatiya, Fransa və Slovakiyanın Bakıdakı səfirlikləri Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyaların sosial şəbəkələrdəki hesabında bildirilib.

    Fransanın səfirliyinin paylaşımında qeyd olunub: "Bu gün biz Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad edirik".

    Xorvatiyanın səfirliyinin paylaşımında bildirilib: "Bu gün biz dərin kədər hissi ilə Xocalı soyqırımı qurbanlarını xatırlayırıq və o faciəli gecədə yaxınlarını itirənlərə başsağlığı veririk".

    Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi də Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

    Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии
    Embassies of Croatia, France, Slovakia honor memory of Khojaly tragedy victims

