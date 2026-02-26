Арагчи через Оман передал США предложения Ирана по решению ядерной проблемы
В регионе
- 26 февраля, 2026
- 12:30
Иранская делегация через оманских посредников передала переговорщикам США предложения по решению ядерной проблемы.
Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на источник.
"Делегация Ирана в рамках третьего раунда ядерных переговоров передала предложения американской стороне", - сообщил он, не уточнив детали предложений.
Отмечается, что предложения иранской стороны представил глава МИД Аббас Арагчи оманскому коллеге Бадру Аль-Бусаиди.
"В ходе встречи, которая длилась около полутора часов, были озвучены некоторые соображения Ирана относительно возможного соглашения о снятии санкций и ядерного вопроса", - сказал источник.
Отметим, что в Женеве начался третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.
