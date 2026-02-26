Арагчи через Оман передал США предложения Ирана по решению ядерной проблемы

Иранская делегация через оманских посредников передала переговорщикам США предложения по решению ядерной проблемы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на источник.

"Делегация Ирана в рамках третьего раунда ядерных переговоров передала предложения американской стороне", - сообщил он, не уточнив детали предложений.

Отмечается, что предложения иранской стороны представил глава МИД Аббас Арагчи оманскому коллеге Бадру Аль-Бусаиди.

"В ходе встречи, которая длилась около полутора часов, были озвучены некоторые соображения Ирана относительно возможного соглашения о снятии санкций и ядерного вопроса", - сказал источник.

Отметим, что в Женеве начался третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.