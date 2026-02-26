Посольства Германии, Японии и Нидерландов почтили память жертв Ходжалинской трагедии
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 12:21
Посольства Германии, Японии и Нидерландов в Азербайджане поделились публикациями по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.
Как передает Report, об этом сообщается в социальных сетях дипмиссий.
В публикации посольства Германии говорится: "Мы с уважением чтим память тех, кто погиб в Ходжалы 34 года назад".
Посольство Японии отметило: "Сегодня, в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии, мы чтим память жертв. Правительство Японии выступает против всех геноцидов!".
В публикации посольства Нидерландов отмечается : "Сегодня мы вместе с народом Азербайджана скорбим по всем, кто погиб в Ходжалы в 1992 году".
Последние новости
13:08
Микаил Джаббаров: Азербайджан продолжает курс на мир и развитиеБизнес
13:07
РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военныхДругие страны
13:02
Премьер Бельгии: В порту Антверпена будет установлена система ПВОДругие страны
12:59
Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и ГрузиейБизнес
12:55
Беременная женщина скончалась в больнице в СумгайытеПроисшествия
12:54
В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморосьЭкология
12:49
Инвестиции Азербайджана в Грузию превысили $3 млрдБизнес
12:46
Джаббаров и Квривишвили обсудили сотрудничество в сфере энергетики и транспортаЭнергетика
12:45