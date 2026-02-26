Посольства Германии, Японии и Нидерландов почтили память жертв Ходжалинской трагедии

Посольства Германии, Японии и Нидерландов в Азербайджане поделились публикациями по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, об этом сообщается в социальных сетях дипмиссий.

В публикации посольства Германии говорится: "Мы с уважением чтим память тех, кто погиб в Ходжалы 34 года назад".

Посольство Японии отметило: "Сегодня, в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии, мы чтим память жертв. Правительство Японии выступает против всех геноцидов!".

В публикации посольства Нидерландов отмечается : "Сегодня мы вместе с народом Азербайджана скорбим по всем, кто погиб в Ходжалы в 1992 году".