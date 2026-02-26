Almaniya, Yaponiya və Niderland səfirlikləri Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad ediblər
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 12:27
Almaniyanın, Yaponiyanın və Niderlandın Azərbaycandakı səfirlikləri Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar paylaşım ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyaların sosial şəbəkələrində məlumat verilib.
Almaniya səfirliyinin paylaşımında qeyd edilib: "Biz 34 il əvvəl Xocalıda həlak olanların xatirəsini hörmətlə yad edirik".
Yaponiya səfirliyindən bildirilib: "Bu gün Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar qurbanların xatirəsini yad edirik. Yaponiya hökuməti bütün soyqırımlara qarşı çıxır!".
Niderland səfirliyinin paylaşımında qeyd olunub: "Bu gün biz Azərbaycan xalqı ilə birlikdə 1992-ci ildə Xocalıda həlak olan bütün insanların xatirəsini anırıq".
