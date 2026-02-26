Телеканал Haber Global подготовил сюжет к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида

Турецкий телеканал Haber Global выпустил специальный сюжет, посвященный 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в подготовленном материале подробно изложены детали геноцида, сопровождаемые архивными видеозаписями и фотографиями от 26 февраля 1992 года.

В сюжете отмечается, что 34 года назад произошло одно из самых страшных преступлений в истории:

"Это преступление против человечности, черное пятно в истории, получило название Ходжалинский геноцид. Это была такая резня, что выжившие не могли радоваться своему спасению. Пытки, которым подверглись пленные, затмевали своей жестокостью все известные в истории зверства. Многие из тех, кто остался в живых, не смогли смириться с пережитым и свели счеты с жизнью. Всего в ходе Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, среди которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. О судьбе еще 150 человек до сих пор нет никаких сведений".

Сотрудник телеканала в прямом эфире из Баку рассказал о том, что люди приходят к памятнику "Крик матери", чтобы почтить память жертв Ходжалинского геноцида:

"Среди посетителей мемориала представители государства и правительства, а также общественно-политические деятели. Боль азербайджанского народа велика и так же свежа, как и 34 года назад. Люди требуют наказания всех причастных к этой трагедии, чтобы в мире больше не повторялись подобные преступления. Лица, обвиняемые в геноциде, уже понесли наказание по решению суда. Это принесло некоторое облегчение для скорбящих сердец. В результате 44-дневной Отечественной войны Ходжалы был освобожден от оккупации. В настоящее время в городе продолжаются строительно-восстановительные работы, и жители возвращаются на свои родные земли".

