​В Калининском районе азербайджанец порезал полицейских

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Минувшей ночью сотрудники уголовного розыска Калининского района Санкт-Петербурга, применив табельное оружие, задержали вооруженного преступника, передает Report.

20 марта 2015 года около половины первого ночи на улице Вавиловых двое оперативников районного уголовного розыска, возвращавшиеся с дежурства, услышали крики о помощи и увидели бегущего мужчину, которого преследовал неизвестный, вооруженный ножом.

Сотрудники полиции попытались задержать злоумышленника, но он оказал им активное сопротивление, ножом ранив одного из полицейских в грудь, а второго в плечо.

В соответствии с Законом «О полиции» полицейские применили табельное оружие. Сотрудники сделали три предупредительных выстрела в воздух, но это не остановило нападавшего, тогда полицейские выстрелили ему в ноги.

В результате применения табельного оружия подозреваемый — 23-летний неработающий, с ранением обеих ног госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сотрудникам полиции также оказана медицинская помощь.

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) в отношении 23-летнего Аслана Мамедова, уроженца Азербайджана.

Нападавшему, помимо ответственности за совершение грабежа, согласно нормам уголовного законодательства грозит до 5 лет лишения свободы за причинение телесных повреждений сотрудникам полиции.