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    В Баку из известного магазина украдено 2 100 пар обуви

    Совершена кража на 120 тыс. манатов

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В известном магазине Баку совершена кража на 120 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, директор ООО Diamoni, житель Баку Гусейнов Яшар Гурбет оглу 1971 года рождения обратился в полицию.

    Он отметил, что с 2013 года по март 2015 года сотрудник ООО Бахтияр украл 2 100 пар обуви на сумму 120 тыс. манатов, пользуясь для этого открытым окном.  

    В связи с обращением ведется расследование в 31-м отделении полиции Сураханского районного управления полиции. 

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