В известной компании в Баку совершена кража

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В административном здании известной компании в Баку совершена кража.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, из административного здания ООО Bakı Elektrik Tökmə, расположенного в Наримановском районе, украдены 1 804 маната, алюминиевые металлические части на сумму 72 100 манатов и камеры наблюдения.

По подозрению в совершении кражи задержан житель Агдамского района Маис Ибадов.

Расследование по данному факту продолжается.