О нас

В ИВ Баку обсудили незаконные постройки, портящие облик города

В ИВ Баку обсудили незаконные постройки, портящие облик города В ИВ Баку обсудили незаконные постройки, портящие облик города
Происшествия
19 мая 2025 г. 13:40
В ИВ Баку обсудили незаконные постройки, портящие облик города

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание с участием руководителей городских коммунальных служб, глав районных администраций и ответственных лиц.

Как сообщили Report в ИВ, на повестке дня стояли вопросы благоустройства столицы, санитарной очистки, подготовки пляжей к летнему сезону, а также борьбы с незаконными постройками и другими недостатками, портящими облик города.

В ходе мониторинга по районам города были выявлены конкретные факты нарушений, фотографии которых продемонстрировали на совещании.

Подводя итоги, заместитель главы исполнительной власти Баку Аяз Гусейнов подчеркнул, что наряду с позитивными изменениями, крайне важно в кратчайшие сроки устранить имеющиеся недостатки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BŞİH-də şəhərin görünüşünə xələl gətirən tikililər və nöqsanlar müzakirə edilib

Экслюзивные новости

Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi