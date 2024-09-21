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В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные

В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные Правоохранительные органы провели операцию в исполнительной власти Агсуинского района.
Происшествия
21 сентября 2024 г. 18:59
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре по результатам оперативно-следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц по обвинению в торговле влиянием.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос Report.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что начальник отдела территориального управления и местного самоуправления Исполнительной власти Агсуинского района Сянан Надир оглу Фейзуллаев и консультант по надзору за управлением и использованием земель Шамахинского территориального отдела Государственной службы по вопросам имущества по Агсуинскому району Вугар Сахават оглу Аскеров, вступив в преступную связь, оказывали незаконное влияние на решения уполномоченных должностных лиц госорганов, требуя и получая деньги от граждан за предоставление разрешений на пользование земельными участками на территории Агсуинского района.

На основании собранных доказательств В.Аскерову и С.Фейзуллаеву были предъявлены обвинения по статье 312-1.1 (торговля влиянием) Уголовного кодекса АР, а также на основании решения Бинагадинского районного суда в их отношении была избрана меры пресечения в виде домашнего ареста (основная мера) и временного отстранения от должности (дополнительная мера).

В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств уголовного дела.

17:48

Правоохранительные органы провели операцию в исполнительной власти Агсуинского района.

Как сообщает Report, операция связана с сообщениями о коррупции в исполнительной власти.

Согласно информации, задержаны несколько должностных лиц.

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