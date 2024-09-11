В Исмаиллы задержан подозреваемый в незаконной культивации конопли

В Исмаиллинском районе арестован мужчина, занимавшийся незаконной культивацией наркосодержащих растений.

В Исмаиллинском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконной культивацией наркосодержащих растений.

Об этом сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции обнаружили в лесном массиве 21 куст конопли.

В качестве подозреваемого был задержан ранее неоднократно судимый Намиг Асадов, который признался, что культивировал коноплю с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Асадова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.