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В Исмаиллы задержан мужчина, укравший 40 кг меда 

В Исмаиллы задержан мужчина, укравший 40 кг меда  По факту возбуждено уголовное дело
Происшествия
6 мая 2021 г. 14:07
В Исмаиллы задержан мужчина, укравший 40 кг меда 

В Исмаиллинское районное управление полиции (РУП) поступила информация о краже из магазина в селе Бизлан табачных изделий, денег, телефонных карт, алкогольных напитков и различных продуктов питания.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившего обращения, было установлено, что указанное преступление было совершено жителем Балакенского района Мухаммедом Амралиевым и его знакомым.

М.Амралиев задержан в качестве подозреваемого.

В ходе расследования было установлено, что задержанным ранее было похищено 40 кг меда и варенья. По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda mağazadan 40 kq bal oğurlayan şəxs tutuldu

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