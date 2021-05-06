В Исмаиллы задержан мужчина, укравший 40 кг меда

По факту возбуждено уголовное дело

В Исмаиллинское районное управление полиции (РУП) поступила информация о краже из магазина в селе Бизлан табачных изделий, денег, телефонных карт, алкогольных напитков и различных продуктов питания.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившего обращения, было установлено, что указанное преступление было совершено жителем Балакенского района Мухаммедом Амралиевым и его знакомым.

М.Амралиев задержан в качестве подозреваемого.

В ходе расследования было установлено, что задержанным ранее было похищено 40 кг меда и варенья. По факту возбуждено уголовное дело.