    В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали

    Происшествия
    • 04 октября, 2025
    • 21:03
    В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали

    В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия на территории села Гурбанэфенди Исмаиллинского района два человека погибли, четверо получили травмы.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, 4 октября около 19:00 вечера на 42-м км трассы Карамарьям-Исмаиллы-Шеки столкнулись автомобили марки Mercedes под управлением Рашада Алескерова и BMW под управлением Руфата Гулиева.

    Водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия. Три пассажира Mercedes и один пассажир BMW получили травмы различной степени тяжести.

    Спасатели регионального отделения Госслужбы пожарной охраны МЧС извлекли пострадавших и погибших из деформированных автомобилей.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей