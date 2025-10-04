В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия на территории села Гурбанэфенди Исмаиллинского района два человека погибли, четверо получили травмы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, 4 октября около 19:00 вечера на 42-м км трассы Карамарьям-Исмаиллы-Шеки столкнулись автомобили марки Mercedes под управлением Рашада Алескерова и BMW под управлением Руфата Гулиева.

Водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия. Три пассажира Mercedes и один пассажир BMW получили травмы различной степени тяжести.

Спасатели регионального отделения Госслужбы пожарной охраны МЧС извлекли пострадавших и погибших из деформированных автомобилей.

По факту ведется расследование.