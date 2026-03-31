В Исмаиллы в ДТП погибли двое, включая ребенка

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека, включая ребенка.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки возле села Топчу.

    Автомобиль "ВАЗ-2115" под управлением Ниджата Аскерова вылетел с дороги и перевернулся. В результате погибли двое пассажиров - 19-летняя Ламия Гурбанова и 3-летняя девочка.

    Еще три человека пострадали: 21-летний Рахиль Гурбанов, а также девочка 5 лет и мальчик 7 лет.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Дорожно-транспортное происшествие Исмаиллинский район
    İsmayıllıda avtoqəza olub, ölənlər var

    На западе Пакистана террористы взорвали газопровод

    В Казахстане во II квартале 2026 года запустят проект беспилотных автомобилей

    В Иране казнили еще двух человек, обвиняемых в совершении терактов

    Введены в эксплуатацию новые военные объекты азербайджанской армии

    Котировки нефти марки Brent завершают март рекордным ростом в 55%

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $130 за баррель

    В КНР из-за взрыва на площадке строящегося автомобильного тоннеля погибли четыре человека

    В Самсуне перевернулся автобус, пострадали 11 человек

