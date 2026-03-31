В Исмаиллы в ДТП погибли двое, включая ребенка

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека, включая ребенка.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки возле села Топчу.

Автомобиль "ВАЗ-2115" под управлением Ниджата Аскерова вылетел с дороги и перевернулся. В результате погибли двое пассажиров - 19-летняя Ламия Гурбанова и 3-летняя девочка.

Еще три человека пострадали: 21-летний Рахиль Гурбанов, а также девочка 5 лет и мальчик 7 лет.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.