В Исмаиллы пропал 17-летний подросток

Мамедов Кянан Нуреддин оглу, 2007 года рождения, проживающий в селе Дияллы Исмаиллинского района, 2 июня вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Мамедов Кянан Нуреддин оглу, 2007 года рождения, проживающий в селе Дияллы Исмаиллинского района, 2 июня вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

У пропавшего без вести подростка следующие приметы: рост 160 см, худощавое телосложение. В последний раз, когда он выходил из дома, на нем была красная рубашка, черные брюки и желтые кроссовки.

"Всех, кто обладает информацией о нем или его местонахождении, просят сообщить об этом по номеру 102 МВД, а также по городским номерам (020)285-11-89 и 050-280-45-00 отдела полиции Исмаиллинского района, - отмечается в сообщении.