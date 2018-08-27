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    В Исмаиллы произошло ДТП, есть погибший и раненые

    Исмаиллы. 27 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 24 км магистрали Гарамярьям-Исмаиллы-Шеки. 

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 90-GL-092, житель Исмаиллинского села Рушан Ислам Махир оглу Ширинов врезался в припаркованный на левой стороне дороги грузовик районного жителя Таира Агасадыг оглу Мамедова "ГАЗ-53" с государственным регистрационным номером 31-BC-546. В результате ДТП легковой автомобиль полностью деформировался. 

    От полученных многочисленных травм И.Ширинов скончался на месте аварии. 

    Его пассажиры - Назханым Йолчу гызы Мамедова и ее дочь Эльвира Афеддин гызы Мамедова в тяжелом состоянии доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование.

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