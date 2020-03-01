​В Исмаиллах автомобиль врезался в дерево, есть погибший

В Исмаиллинском районе произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло в селе Гушенджя.

Житель села, Алиев Эйсан Немят оглы, 1977-го года рождения, потерял управление легковой автомобили марки «Mercedes», вышел на обочину и врезался в дерево и газовую трубу.

В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных ранений.

Получивший различные телесные ранения Халафов Сабухи Забит оглы, 1982 года рождения, госпитализирован в Исмаиллинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.