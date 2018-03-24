В Иркутске задержали азербайджанца, который обворовывал грузовые поезда

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Иркутске гастарбайтер промышлял кражами из железнодорожных вагонов, стоящих в тупиках.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте.

По информации, гражданин Азербайджана много лет приезжал в Иркутскую области на заработки, но в нынешнем сезоне гастарбайтеру с работой не повезло, и он нашел себе другой источник дохода — обчищать грузовые вагоны, стоящие в тупиках. С помощью ножниц по металлу он вскрывал двери контейнеров и забирал оттуда товар. Ассортимент похищенного был широк — от комбикорма до строительного инструмента, а общий ущерб составил более полумиллиона рублей. Предприимчивый гастарбайтер задержан и стал фигурантом уголовного дела.