В Ингушетии перевернулся автобус с азербайджанцами, пострадали четыре человека

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Ингушетии этой ночью перевернулся микроавтобус, перевозивший уроженцев Азербайджана, в результате аварии пострадали и были госпитализированы четыре человека, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"На 565-м км федеральной автодороги "Кавказ" недалеко от Назрани произошло опрокидывание микроавтобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту Грозный-Владикавказ. В микроавтобусе находились семь человек: водитель и пассажиры. Четыре человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС.

В экстренных службах не смогли уточнить, все ли пассажиры автобуса были азербайджанцы, и есть ли граждане другой страны в числе госпитализированных.