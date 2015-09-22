В Индии мужчину заживо закатали в асфальт

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Индии пьяного мужчину закатали в асфальт. Руководство предприятия, которое проводило дорожные работы, пообещало выплатить близким погибшего 50 тысяч рупий (около 760 долларов) материальной компенсации. Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, 45-летний Латори Барман зашел в магазин с алкоголем. Там, разумеется, он хорошенько выпил и решил перейти на другую сторону дороги, где в тот момент проводились ремонтные работы. Переходя трассу, нетрезвый мужчина не заметил яму и свалился в нее.

Охмелевший индус решил отдохнуть прямо в яме. Спустя некоторое время он уснул.

Рабочие, которые работали неподалеку, не заметили мужчину и залили яму расплавленным битумом, после чего уложили асфальт.

Позже местные жители обнаружили руку мужчины, которая торчала из-под асфальта.

В полиции сообщили, что в скором времени представителей компании привлекут к ответственности.