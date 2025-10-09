В Имишлинском районе в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали

В Имишлинском районе Азербайджана в результате столкновения двух легковых автомобилей марки Mercedes один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Как сообщает муганское бюро Report, авария произошла на участке автодороги Гаджигабул–Бахрамтепе–Миндживан, проходящем через территорию села Мазрали.

В TƏBİB сообщили, что около 14:00 в связи с происшествием в больницу были доставлены пять человек - трое мужчин и две женщины, включая одного ребенка.

Пострадавшие получили различные травмы, в том числе перелом основания черепа, повреждения внутренних органов и травматический шок. Несмотря на усилия врачей, мужчина 2004 года рождения скончался. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное, их лечение продолжается.