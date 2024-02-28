В Имишли задержан браконьер

В Имишлинском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконной охотой.

В Имишлинском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконной охотой.

Как передает Report со ссылкой на министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции (РОП) в целях предотвращения незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия, вечером на берегу реки Араз близ села Отузики был задержан местный житель Э.Гаджиев, который охотился без соответствующего разрешения. У него были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств охотничье ружье, патроны к нему и тушки диких птиц.

По данному факту в РОП проводится расследование.

Кроме того, в результате проведенных правоохранителями профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия и обеспечение его добровольной сдачи, два местных жителя добровольно передали сотрудникам полиции ружья без соответствующих документов.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.