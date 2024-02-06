В Имишли задержан мужчина, подозреваемый в краже из клиники

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан ранее неоднократно судимый житель Агдамского района Джейхун Салахов, подозреваемый в краже из клиники.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан ранее неоднократно судимый житель Агдамского района Джейхун Салахов, подозреваемый в краже из клиники.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе предварительного допроса задержанный признался в совершении указанного преступления.

В ходе расследования выяснилось, что 1 февраля Дж.Салахов незаконно проник в одно из рабочих помещений клиники, украл хранившиеся там денежные средства суммой 8 750 манатов, часть которых потратил на личные нужды. При задержании сотрудниками полиции у него в качестве вещественных доказательств изъяли 6 тысяч манатов.

По факту в Следственном отделении Имишлинского РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.