О нас

В Имишли задержан мужчина, подозреваемый в краже из клиники

В Имишли задержан мужчина, подозреваемый в краже из клиники В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан ранее неоднократно судимый житель Агдамского района Джейхун Салахов, подозреваемый в краже из клиники.
Происшествия
6 февраля 2024 г. 08:41
В Имишли задержан мужчина, подозреваемый в краже из клиники

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан ранее неоднократно судимый житель Агдамского района Джейхун Салахов, подозреваемый в краже из клиники.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе предварительного допроса задержанный признался в совершении указанного преступления.

В ходе расследования выяснилось, что 1 февраля Дж.Салахов незаконно проник в одно из рабочих помещений клиники, украл хранившиеся там денежные средства суммой 8 750 манатов, часть которых потратил на личные нужды. При задержании сотрудниками полиции у него в качестве вещественных доказательств изъяли 6 тысяч манатов.

По факту в Следственном отделении Имишлинского РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İmişlidə klinikadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb - FOTO

Другие новости из категории

В Масазыре 40-летний мужчина умер от отравления угарным газом
В Масазыре 40-летний мужчина умер от отравления угарным газом
6 февраля 2024 г. 07:42
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
6 февраля 2024 г. 01:44
Минкультуры распространило информацию в связи с пожаром в библиотеке в Физули
ФотоМинкультуры распространило информацию в связи с пожаром в библиотеке в Физули
5 февраля 2024 г. 23:59
В Хазарском районе задержаны 48 наркоторговцев
В Хазарском районе задержаны 48 наркоторговцев
5 февраля 2024 г. 19:10
В Абшеронском районе произошел пожар в жилом доме, есть погибший
В Абшеронском районе произошел пожар в жилом доме, есть погибший
5 февраля 2024 г. 18:50
В Джалилабаде 22-летний мужчина покончил с собой
В Джалилабаде 22-летний мужчина покончил с собой
5 февраля 2024 г. 18:47
В Баку из дома украли часы стоимостью 40 тыc. манатов
В Баку из дома украли часы стоимостью 40 тыc. манатов
5 февраля 2024 г. 15:27
Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина на границе с Арменией
Посольство Чехии отказалось комментировать задержание своего гражданина на границе с Арменией
5 февраля 2024 г. 14:01
В Губе скончался один из пострадавших в тяжелом ДТП
ФотоВ Губе скончался один из пострадавших в тяжелом ДТП
5 февраля 2024 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi