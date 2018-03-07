В Имишли в результате ДТП пострадали два человека

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Имишли. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в селе Халфали Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Аранское бюро Report, грузовик марки Shacman столкнулся с легковым автомобилем марки “Жигули”. Водителем грузовика был житель Сабирабада Гахраманов Расул Гаджиага оглы 1968 г., водителем другой машины - житель Имишли Тахмазов Булуд Тазахан оглы 1965 г.

Оба водителя пострадали во время происшествия. Они были доставлены в Центральную районную больницу в Имишли.

По факту ведется расследование.