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В Имишли двое детей погибли из-за наезда автомобиля

В Имишли двое детей погибли из-за наезда автомобиля В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.
Происшествия
18 января 2025 г. 15:07
В Имишли двое детей погибли из-за наезда автомобиля

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По предварительным данным, неожиданный выезд другого транспортного средства перед служебным автомобилем дорожной полиции привел к резкому маневру последнего.

В результате служебный автомобиль сбил нескольких детей, находившихся на обочине дороги. Из них двое скончались, еще двое детей и водитель были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование полицией и прокуратурой.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə avtomobil məktəbliləri vurub, iki uşaq ölüb

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