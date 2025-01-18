В Имишли двое детей погибли из-за наезда автомобиля

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По предварительным данным, неожиданный выезд другого транспортного средства перед служебным автомобилем дорожной полиции привел к резкому маневру последнего.

В результате служебный автомобиль сбил нескольких детей, находившихся на обочине дороги. Из них двое скончались, еще двое детей и водитель были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование полицией и прокуратурой.