В Имишли столкнулись автомобили, есть пострадавшие
Происшествия
- 13 апреля, 2026
- 15:16
В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, в селе Чахар столкнулись автомобили марки Mercedes и Hyundai, в результате чего пострадали четыре человека.
Пострадавшие госпитализированы в Имишлинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
