В Имишли столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, в селе Чахар столкнулись автомобили марки Mercedes и Hyundai, в результате чего пострадали четыре человека.

Пострадавшие госпитализированы в Имишлинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.