В Имишли разоблачены члены наркосети, изъято 80 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили членов наркосети в Имишлинском районе.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили членов наркосети в Имишлинском районе.

Об этом сообщили Report в МВД.

В ходе мероприятий были задержаны ранее судимый 41-летний Эльшан Алиев и 32-летний Тарлан Багиров. В их автомобиле и по месту жительства обнаружено 62 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Сотрудниками Главного управления также были задержаны 39-летний Джейхун Исмаилов и 29-летний Рашад Мамедли, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре и обысках в их домах обнаружено 18 кг марихуаны, героина, метамфетамина и метадона.

Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотики с целью продажи.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются мероприятия по задержанию других лиц, действовавших в сговоре с вышеуказанными лицами.