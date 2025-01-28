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В Имишли разоблачены члены наркосети, изъято 80 кг наркотиков

В Имишли разоблачены члены наркосети, изъято 80 кг наркотиков Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили членов наркосети в Имишлинском районе.
Происшествия
28 января 2025 г. 09:45
В Имишли разоблачены члены наркосети, изъято 80 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили членов наркосети в Имишлинском районе.

Об этом сообщили Report в МВД.

В ходе мероприятий были задержаны ранее судимый 41-летний Эльшан Алиев и 32-летний Тарлан Багиров. В их автомобиле и по месту жительства обнаружено 62 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Сотрудниками Главного управления также были задержаны 39-летний Джейхун Исмаилов и 29-летний Рашад Мамедли, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре и обысках в их домах обнаружено 18 кг марихуаны, героина, метамфетамина и метадона.

Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотики с целью продажи.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются мероприятия по задержанию других лиц, действовавших в сговоре с вышеуказанными лицами.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə tədarükçü-ekspeditor narkoşəbəkənin üzvləri ifşa edilib, 80 kq narkotik aşkarlanıb

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