В Имишли произошло ДТП: есть погибший и раненые

Имишли. 30 июля. REPORT.AZ/ В Имишли произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня ночью в селе Отузики.

Таким образом, житель села Солтанмурадлы Азизов Мирхалиг Миргияс оглы (1995 г.р.) возвращаясь со свадьбы на своем автомобиле марки "Mersedes" съехал в кювет пытаясь избежать аварии с едущим навстречу мотоциклом. В результате аварии, один человек скончался на месте происшествия.

Жители села Солтанмурадлы - Азизли Кенуль Мурад гызы (1968 г.р.), Азизова Валида Годжали гызы (1972 г.р.), Гюлалиева Гультекин Гаджиага гызы и водитель автомобиля доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу с телесными травмами различной степени тяжести. В настоящее время уточняется личность погибшего.

По факту ведется расследование.