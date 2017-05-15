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    В Имишли обнаружено место древнего поселения, имеющее 2500-летнюю историю

    Предположительно, исторический памятник относится к периоду Александра Македонского

    Имишли. 15 мая. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе обнаружено место древнего поселения.

    Как сообщает аранское бюро Report, после того, как житель села Гызылкенд Мамедага Рустамов обнаружил серебряные монеты, на территорию были привлечены сотрудники Института археологии и этнографии НАНА.

    В ходе продолжавшихся несколько дней археологических раскопок обнаружили место древнего поселения. Обнаруженные предметы, человеческий скелет говорят о том, что исторический памятник относится к периоду Александра Македонского. Рядом со скелетом нашли керамическую посуду и останки животных.

    Кроме того, на указанной территории обнаружили глиняную свирель, наконечники для стрел, набор мечей, монеты и др. предметы. 

    По словам специалистов, названное Зилитепе место древнего поселения имеет 2500-летнюю историю. Они считают, что находка имеет связь с такими местами древнего поселения, как Мухуртепе, Гызылтепе и Бахрамтепе.

    Отметим, что место древнего поселения, названное специалистами Зилитепе, охватывает площадь в 4 га.  

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