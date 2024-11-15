В Имишли мотоцикл столкнулся с автомобилем, погибли отец и сын

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
По предварительной информации Карабахского бюро Report, в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля погибли отец и сын.
Инцидент произошел около 17 часов на въезде в Имишлинский район.
В результате аварии пассажир мотоцикла Кязым Ибишов погиб на месте происшествия. Водитель мотоцикла Мубариз Ибишов получил тяжелые травмы и был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.