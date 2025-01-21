В Имишли арестован несовершеннолетний, по вине которого в ДТП погибли двое детей

В Имишли арестован несовершеннолетний, по вине которого в ДТП погибли двое детей

В Имишли арестован 17-летний подросток, по вине которого 18 января в смертельном ДТП погибли двое детей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру.

Расследование инцидента ведет прокуратура Имишлинского района. По информации следствия, местный житель Бейлар Байрамлы (2008 г.р.) угнал автомобиль Mercedes-Benz 190, принадлежащий его родственнику, и сел за руль, не имея водительских прав.

Нарушив правила дорожного движения, несовершеннолетний водитель спровоцировал столкновение с полицейской машиной BMW. В результате аварии двое детей погибли на месте, еще один человек получил тяжелые травмы. После ДТП Байрамлы попытался скрыться с места происшествия, бросив разбитый автомобиль.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 185.1 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 263-1.4 (нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления, повлекшее смерть двух лиц) и 264 (оставление места ДТП) УК Азербайджана.

По решению суда Бейлар Байрамлы арестован, предварительное следствие продолжается.