В I полугодии 12 сотрудников органов прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

В I полугодии текущего года 12 сотрудников органов прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности.

В I полугодии текущего года 12 сотрудников органов прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре.

Отмечено, что по результатам служебных проверок за совершение различных видов дисциплинарных проступков к дисциплинарной ответственности привлечены 12 работников органов прокуратуры.

7 человек получили выговор или строгий выговор, 2 человека были освобождены от занимаемых должностей, 2 человека исключены из органов прокуратуры.