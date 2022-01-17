В Хызы столкнулись грузовик и легковушка, есть погибший

В Хызинском районе в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел МВД.
Ночью 15 января на территории поселка Гилязи столкнулись автомобиль марки "КАМАЗ" под управлением жителя Физулинского района Э.Гусейнова и автомобиль марки NAZ Lifan под управлением жителя Сальянского района Ровшана Джавадова. Водитель легкого автомобиля скончался в больнице.
В Главном следственном управлении МВД проводится расследование.
В Хызы столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшийВ Хызы столкнулись грузовик и легковушка, есть погибший В Хызинском районе в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел МВД.
Происшествия
17 января 2022 г. 14:57
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В Хызинском районе в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.
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