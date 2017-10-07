В Хызы произошло ДТП, есть погибшие и раненые

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На участке шоссе Баку-Губа, пролегающем по территории Хызинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes врезался в препятствия на обочине дороги.

В результате происшествия погибли 2 человека. Оба погибших - граждане России. На место происшествия была привлечена Служба спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям. Один из погибших в результате аварии - Заки Наги оглу Нагиев 1990 г.р., а другая - Эльнара Заман гызы Нагиева 1971 г.р.

Кроме того, во время происшествия еще два человека тяжело пострадали. Они были доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени академика М. Миргасымова.

По факту ведется расследование.