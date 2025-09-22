В Хызы автомобиль врезался в бетонное ограждение, водитель погиб
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 21:52
На участке трассы Баку-Губа, проходящем через село Ситалчай Хызинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, находившийся за рулем 26-летний Джамиль Гаджиалиев потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.
Водитель был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось. Проводится соответствующая экспертиза.
По факту ведется расследование.
