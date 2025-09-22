В Хызы автомобиль врезался в бетонное ограждение, водитель погиб

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 21:52
    На участке трассы Баку-Губа, проходящем через село Ситалчай Хызинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает местное бюро Report, находившийся за рулем 26-летний Джамиль Гаджиалиев потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.

    Водитель был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось. Проводится соответствующая экспертиза.

    По факту ведется расследование.

    Хызинский район ДТП погибший
    Sitalçayda avtomobil beton arakəsməyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Лента новостей