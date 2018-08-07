В Хызы автомобиль съехал в овраг, есть пострадавшие

Хызы. 7 августа. REPORT.AZ/ В Хызинском районе произошло ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Гилязи отрезке дороги Баку-Губа.

Передвигающийся на высокой скорости легковой автомобиль съехал с дороги и скатился в овраг. Пострадавшие в результате ДТП Махаббат Рзабала оглу Велиев 1959 г.р., Рафиг Гудрет оглу Гулиев 1963 г.р. и Хабиль Фазиль оглу Мусаев 1973 г.р. доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.