 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Хызы автомобиль съехал в овраг, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Хызы. 7 августа. REPORT.AZ/ В Хызинском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Гилязи отрезке дороги Баку-Губа. 

    Передвигающийся на высокой скорости легковой автомобиль съехал с дороги и скатился в овраг. Пострадавшие в результате ДТП Махаббат Рзабала оглу Велиев 1959 г.р., Рафиг Гудрет оглу Гулиев 1963 г.р. и Хабиль Фазиль оглу Мусаев 1973 г.р. доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. 

    По факту ведется расследование.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi